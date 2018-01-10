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أخبار العالم

مؤسس موقع «ويكيليكس» يحصل على الجنسية الإكوادورية

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:58 م
لينين مورينو
لينين مورينو
أ ش أ
أفادت فضائية روسيا اليوم الإخبارية، بأن الإكوادور منحت جنسيتها لمؤسس موقع "ويكيليكس" الأسترالي جوليان أسانج.

وذكرت القناة اليوم الأربعاء، عن مصادر - لم تسمها - القول، "إن اسم أسانج ورد في قاعدة البيانات الرسمية للإكوادورية، وأنه حصل على الرقم الوطني (1729926483)، وأنه سيحصل لاحقا على وثيقة السفر الرسمية (الجواز)".

ويقيم أسانج الأسترالي في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن لاجئا تجنبا لتسليمه للسويد حيث يلاحق بتهمة اغتصاب ينفيها.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد أكدت أنها تقوم بالتحقيق حول أسانج وموقع "ويكيليكس" على خلفية نشره كمية كبيرة من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأمريكية السرية.

وكان الرئيس الإكوادوري لينين مورينو أعلن عام 2017، لدى تسلمه مهامه من سلفه رافايل كوريا، والذي منح أسانج حق اللجوء في سفارة كيتو في لندن.

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