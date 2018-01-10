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أخبار العالم

رئيس الأركان العراقي : وضع خطة لإعادة هيكلة الجيش خلال العام الجاري

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:55 م
عثمان الغانمي
عثمان الغانمي
أ ش أ
كشفت وزارة الدفاع العراقية عن وضع خطة لإعادة هيكلة الجيش خلال عام 2018، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وقال رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، في تصريح خاص لراديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الأربعاء،إن وزارة الدفاع ستعتمد أسسا مهنية في إعادة هيكلة وبناء القوات الأمنية، وخاصة في مجال التدريب والتسليح والتنظيم والتجهيز والبنى التحتية.

وأضاف الغانمي أن العراق عقد اتفاقا مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" لتجهيز قوات الحدود بأسلحة متطورة وكاميرات مراقبة وطائرات مسيرة لحماية الحدود ومنع تسلل المسلحين إلى داخل الأراضي العراقية .

ودعا الغانمي المجتمع الدولي، إلى تقديم مزيد من الدعم اللوجستي للقوات العراقية،بعد أن خسرت الكثير من المعدات والعجلات المدرعة والأسلحة الثقيلة خلال المعارك مع تنظيم داعش الإرهابي .

وأعلن رئيس أركان الجيش،أن العراق في التاسع من ديسمبر الماضي حقق النصر على تنظيم داعش الإرهابي الذي كان قد سيطر في عام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة الأراضي العراقية.

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