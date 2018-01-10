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فن

"إنرجي" يحتفل بعيد ميلاد سميرة سعيد

الأربعاء 10/يناير/2018 - 11:09 م
صدى البلد
نورا نبيل
خصص برنامج "مزنوق فين" مع صبري زكي على راديو "إينرجي"، الساعة الأولى من حلقة اليوم للاحتفال بعيد ميلاد "الديفا" سميرة سعيد.

وأذاع البرنامج عددا من أغاني سميرة سعيد، بالإضافة إلى الحديث عن مشوار حياتها منذ ولدت بالعاصمة المغربية الرباط.

وقال صبري زكي إن سميرة حاصلة على الجنسية المصرية، وأنها بدأت الغناء وهي في الـ 8 من عمرها، وأنها غنت لأم كلثوم، وفي الـ 10 من عمرها أصدرت عدة أغاني خاصة بها منها "شكونا لاحبابنا"، من خلال مشاركتها في مسلسل "مجالس الفن".

وتابع زكي، أن الملك محمد السادس منحها وسام القائد عام 2009، مشيرا إلى أنها انتقلت إلى القاهرة عام 1976 وقدمت أغنيتي "الدنيا كده" و"الحب اللي أنا عايشاه" مع الموسيقار محمد سلطان، قبل أن تلتقي بالفنان عبادي جوهر في القاهرة، حيث سافرت معه إلى الإمارات وقدمت ألبوم باللهجة الخليجية حمل اسم بلا عتاب".

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