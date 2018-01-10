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أخبار العالم

المرصد السوري: قوات النظام السوري تستعيد مطار أبو الضهور الاستراتيجي

الأربعاء 10/يناير/2018 - 10:59 م
الجيش السوري
الجيش السوري
أ ش أ
تمكنت قوات النظام السوري من دخول حرم مطار أبو الضهور العسكري في محافظة إدلب، حيث تخوض حاليا معارك عنيفة ضد مقاتلين من "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقا).

ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله إن "قوات النظام دخلت إلى مطار أبو الضهور الذي بات بالكامل تحت سيطرتها النارية"، بعد أكثر من عامين من سيطرة "هيئة تحرير الشام" عليه .

وجرت معارك ضارية بين الطرفين داخل حرم المطار، وفق المرصد الذي أشار إلى "اعتماد قوات النظام في تقدمها على غارات وقصف صاروخي كثيف".

ومع استكمال سيطرتها عليه، سيصبح المطار أول قاعدة عسكرية تستعيده قوات النظام في إدلب، المحافظة الوحيدة الخارجة عن سلطة دمشق .

وأطلقت قوات النظام منذ 25 ديسمبر، هجوما واسعا ضد هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا" وفصائل متشددة أخرى يهدف للسيطرة على الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، وتأمين طريق استراتيجي شرق المطار يربط مدينة حلب ثاني أكبر مدن سوريا بدمشق.

واضطرت المعارك الآلاف من العائلات الى النزوح باتجاه مناطق أخرى في ادلب .

وسيطرت "هيئة تحرير الشام" ، وفصائل متشددة أخرى في سبتمبر العام 2015 على مطار أبو الضهور العسكري بعد حصاره نحو عامين.

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