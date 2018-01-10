وكالة إيطالية تكشف تطورات التحقيق مع مشرفة «ريجيني» الإخوانية

أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية بأن المصرية مها عبد الرحمن عزام، التي كانت تشرف على الباحث الإيطالي المقتول في مصر جوليو ريجيني، بدأت الخضوع للتحقيق مع محققين إيطاليين.



وأضافت الوكالة أن المحققين الإيطاليين حصلوا على جهاز حاسب نقال ووحدة تخزين (فلاش ميموري) وقرص صلب وهاتف نقال، كلها تخص عزام، وأكد بيان صادر عن مكتب المدعي العام الإيطالي أن "جهاز الحاسب والوثائق المصادرة ستكون مفيدة في الكشف بوضوح عن دور البروفيسورة عزام في موضوع التحقيق".



وأوضحت الوكالة أن ممثل الادعاء الإيطالي سيرجيو كولايوكو يتعاون مع مجموعة العمليات الخاصة ومكتب العمليات المركزي التابعين للشرطة الإيطالية، وكذلك مع السلطات البريطانية في شأن التحقيق مع عزام.



وكانت عزام، ذات العلاقة الوثيقة بجماعة الإخوان، قد قالت إن ريجيني هو الذي اختار موضوع رسالته حول الحركة العمالية في مصر، وسط شكوك بشأن فرض موضوع الرسالة عليه.



وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية كشفت أن عزام ستخضع لاستجواب المحققين الإيطاليين خلال الشهر الحالي، بعدما وافقت على ذلك إثر لقاء جمع في ديسمبر الماضي بين وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو ونظيره البريطاني بوريس جونسون.



وبحسب الصحيفة، كان موقف جامعة كامبريدج الرافض للتعاون في التحقيقات قد استفز أسرة ريجيني، وانتشرت أقاويل حول رغبة المحققين الإيطاليين في عدم الضغط على مصر والضغط بالمقابل على الجامعة.



وتابعت الصحيفة أن المحققين الإيطاليين حاولوا في البداية التواصل مع عزام بشكل غير رسمي، لكنها رفضت عقد أي لقاءات معهم، كما رفضت الإجابة عن أسئلة أُرسلت إليها عبر البريد الإلكتروني.



وطلبت عزام إجازة من عملها بجامعة كامبريدج في أعقاب مقتل ريجيني، الأمر الذي دفع وسائل إعلام إيطالية للتلميح إلى علاقة ما تربطها بالحادث، خاصة مع علاقتها الواضحة بحركة الإخوان.