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رياضة

علاء الشبلي يكشف كواليس فسخ تعاقده مع الزمالك

الأربعاء 10/يناير/2018 - 11:11 م
صدى البلد
محمد سمير
أكد علاء الشبلي لاعب الزمالك السابق والمنتقل حديثا إلى صفوف سموحة أنه تفاجأ بترديد وسائل الإعلام أن الزمالك قام بفسخ التعاقد معه رغم مشاركته فى التدريبات.

وأضاف الشبلى فى تصريحات تلفزيونية أنه لم يتهرب من مباراة طنطا كما تردد مؤكدا أنه كان عائدا من رحلة متعبة مع المنتخب بمباراة استراليا وقلت لنيبوشا أننى منهك ولا أستطيع اللعب.

وأشار الشبلى إلى أنه طالب الجهاز الفنى بمشاركة لاعب جاهز فى مباراة طنطا بسبب عدم جاهزيته وتم تقبل الأمر ولم يلتفت إليه مرة أخرى بعد ذلك وهو ظلم كبير لى.

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