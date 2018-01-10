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رياضة

مرتضى منصور عن سخرية لاعبي الأهلي: «سأرد في الوقت المناسب»

الأربعاء 10/يناير/2018 - 11:03 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
مايكل رزق
أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيرد في الوقت المناسب على الفيديو الذي انتشر للاعبي النادي الأهلي مؤخرًا، والذين ظهروا فيه يسخرون من لاعبي ناديه عقب لقاء القمة الأخير.

ورفض رئيس الزمالك، عبر الموقع الرسمي للنادي، الرد على الاعتذار المقدم من إدارة الأهلي، بشأن هذا الفيديو، الذي حمل السخرية من لاعبي الزمالك، حيث اعتذر شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الأهلي، بصفته الشخصية و الرسمية، لنادي الزمالك وادارته وجماهيره.

وخسر الزمالك أمام الأهلي، بثلاثية نظيفة، مساء الإثنين الماضي، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وانتشر عقب اللقاء فيديو للاعبي الأهلي يسخرون فيه من نظرائهم في الزمالك، ويتحدثون عن إيهاب جلال المدير الفني للقلعة البيضاء.

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