مرتضى منصور عن سخرية لاعبي الأهلي: «سأرد في الوقت المناسب»

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيرد في الوقت المناسب على الفيديو الذي انتشر للاعبي النادي الأهلي مؤخرًا، والذين ظهروا فيه يسخرون من لاعبي ناديه عقب لقاء القمة الأخير.





ورفض رئيس الزمالك، عبر الموقع الرسمي للنادي، الرد على الاعتذار المقدم من إدارة الأهلي، بشأن هذا الفيديو، الذي حمل السخرية من لاعبي الزمالك، حيث اعتذر شريف فؤاد، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الأهلي، بصفته الشخصية و الرسمية، لنادي الزمالك وادارته وجماهيره.



