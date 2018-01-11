وزير خارجية تنزانيا يغادر بعد ترؤس وفد بلاده باللجنة الوزارية المشتركة

غادر القاهرة اليوم، الخميس، "أوجستين ماهيجا"، وزير خارجية تنزانيا، متوجها إلى الإمارات، بينما غادر الوفد المرافق له إلى إثيوبيا برئاسة عيسى حاجى، وزير الدولة بمكتب رئيس زنزبار، بعد المشاركة فى فعاليات الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وتنزانيا.



وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى وداع الوفد التنزانى: "ترأس "ماهيجا" وفد بلاده فى فعاليات اللجنة الوزارية، بينما ترأس سامح شكرى، وزير الخارجية، وفد مصر، حيث بحثت اللجنة دعم علاقات التعاون الثنائى والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك بين الجانبين واستعراض رغبة الشركات المصرية فى زيادة استثماراتها فى تنزانيا فى مجالات البتروكيماويات وتصنيع اللحوم والزراعة والطاقة، وتم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم فى مجالات التدريب الدبلوماسى والسياحة والزراعة".

