إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها للمفتي لقتلهما زوجها وإشعال النيران في جثته بسوهاج

أحالت محكمة جنايات سوهاج أوراق ربة منزل وعشيقها لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي لقيامهما بقتل زوجها وتهشيم رأسه وإشعال النيران بجثته بعد اكتشافه علاقتهما الآثمة .





كانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر وبدوي محمد سيد وعضو النيابة ميناء زكريا ويصا وامانة سر خالد سلامة ووليد ملقى احالت اوراق محمود فيصل حمدان 22 سنة عامل وفاطمة عاطف صبره 25 سنة ربة منزل الى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في القضية رقم 6906 لسنة 2017 جنايات البلينا بمحافظة سوهاج لقيامهما بقتل "حمدي فهمي" زوج المتهم الثانية وتهشيم رأسه وإشعال النار في جثته وحدد المحكمة يوم 25 فبراير للنطق بالحكم.





تعود وقائع القضية إلى أنه يوم 12 أبريل 2017 تبلغ لمركز شرطة البلينا من قوات الدفاع المدني بالعثور على جثة شخص في العقد الثالث من عمره داخل كوم " بوص " مشتعلة به النيران بناحية نجع أبو سقير بمركز البلينا ، وانتقل الى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتم نقل الجثة الى مستشفى البلينا .





ونظراً لما تمثله الواقعة من خطورة قرر مدير أمن سوهاج تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير مباحث المديرية وبرئاسة رئيس مباحث مركز البلينا.

وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لشخص يدعى "حمدي فهمي" مقيم قرية الحرجة مركز البلينا وقيام زوجته المتهمة الثانية بالاشتراك مع عشيقها المتهم الأول بقتله.