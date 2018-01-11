صحيفة إماراتية: تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية توثيق لطبيعتهم الإرهابية

أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، في افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم الخميس أن تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر هي بمثابة توثيق جديد للطبيعة الإرهابية لهذه المليشيات التي لا تفكر لحظة في معاناة الشعب اليمني، وعدم وصول المساعدات إليه عن طريق البحر.





وتحت عنوان " الحوثي يؤكد هويته الإرهابية " ، قالت الصحيفة " إن الحوثيين يواجهون مأزقًا كبيرًا بسبب هجمات قوات التحالف العربي عليهم، ويخسرون العديد من مواقعهم ويضطرون للتراجع والتقهقر، الأمر الذي جعلهم يشعرون بالخوف والرعب من اقتراب نهايتهم، ولم يعد هناك أي مجال لديهم للمناورة والتمني بالعودة للحوار والمفاوضات بعد أن فقدوا ثقة الجميع فيهم".





وأضافت الصحيفة :"أنه سبق وأن وجهت دول وجهات عديدة الاتهام لمليشيات الحوثي بأنها تشكل تهديدات للملاحة الدولية في البحر الأحمر، خاصة في باب المندب ..كما سبق أن استهدفت هذه المليشيات الإرهابية العديد من السفن والبواخر في هذه المنطقة، وحاولت هذه المليشيات أكثر من مرة أن تستخدم عملياتها الإجرامية والإرهابية في باب المندب كوسيلة للضغط، تارة على الحكومة الشرعية وقوات التحالف العربي عندما تزداد الهجمات عليها ويزداد تراجعها، وتارة على المجتمع الدولي بتهديد الملاحة الدولية لتفادي أية ضغوط دولية أو عربية أو محلية".





وتابعت " ها هو رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيات الحوثي الإيرانية يهدد صراحة، وبحضور ممثل دولي بإغلاق البحر الأحمر أمام حركة الملاحة الدولية، في حال لم يتوقف هجوم قوات التحالف العربي، في الوقت الذي يعترف فيه الحوثي صراحة بقصف السعودية بصواريخه الباليستية".



