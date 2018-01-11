تصنيف مسرحية «اضحك لما تموت» +18 يثير جدل الجمهور

تسائل عدد كبير من الجمهور، عن الأخبار التي تداولت مؤخرًا بشأن تصنيف مسرحية «اضحك لما تموت» للفئة العمرية فوق 18 عامًا، والتي من المقرر أن ينطلق أولى عروضها اليوم على المسرح القومي.



وفي هذا السياق، برر صانعو العرض تصنيفه لهذه الفئة العمرية، نظرًا لعمق النص الذي يتطلب فئات عمرية كبيرة كي تستوعبه، وهو ما جعل المخرج عصام السيد يتفق على هذا الأمر مع المؤلف لينين الرملي.



مسرحية "اضحك لما تموت"، تأليف لينين الرملى، واخراج المسرحي الكبير عصام السيد، ويشارك فى بطولتها نبيل الحلفاوى ومحمود الجندى وسلوى عمان وديكور محمود غريب، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، دراما حركية شيريت حجازى، فيديو مابينج رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، مخرج منفذ صفوت حجازى.

