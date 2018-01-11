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أخبار العالم

العراق: إعادة 154 أسرة نازحة إلى «القائم» بمحافظة الأنبار

الخميس 11/يناير/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
ا ش ا
أعلن مستشار محافظ الأنبار بالعراق لشؤون النازحين مازن خالد، اليوم الخميس، إعادة 154 أسرة نازحة إلى قضاء القائم غربي المحافظة.

وقال خالد -في تصريح لقناة (السومرية) الإخبارية- "عادت 154 أسرة نازحة إلى قضاء القائم 350 كم غرب الرمادي بالتنسيق مع قيادة عمليات الجزيرة".

وأضاف " إن تلك الأسر كانت تسكن مخيمات غرب الرمادي، وعادت طوعيًا"، لافتا إلى أن وزارتي "الهجرة والمهجرين" و"النقل" كان لهما دور في إعادة النازحين".

يذكر أن الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، تواصل إعادة النازحين لمناطقهم المحررة بهدف إغلاق ملفهم والانتهاء من أزمة النزوح التي بدأت مطلع عام 2014.

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