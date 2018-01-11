واشنطن تغير اسم شارع السفارة الروسية إلى اسم معارض روسي اغتيل فى موسكو

أصدر المجلس البلدي للعاصمة الأمريكية واشنطن قرارا أطلق بموجبه على جزء من الجادة التي يقع فيها مبنى السفارة الروسية في واشنطن اسم "ساحة بوريس نيمتسوف" تكريما للمعارض الروسي الذي اغتيل في موسكو في 2015.



والقرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس البلدي الثلاثة عشر - 11 ديمقراطيا ومستقلان - تم اعتماده بصورة طارئة بانتظار صدور تشريع نهائي بشأنه، ويمكن للكونجرس، الذي يتمتع بسلطة الوصاية على مقاطعة كولومبيا حيث تقع واشنطن، أن يعترض على هذا القرار؛ وفق وسائل إعلام محلية.



جدير بالذكر أن المجلس البلدي قرر تنظيم حفل رسمي يتم خلاله رفع الستارة عن اسم الساحة في 27 فبراير في الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال المعارض الروسي، ويقع مبنى السفارة الروسية في جادة ويسكونسن التي تعتبر من أبرز شرايين المرور في شمال غرب العاصمة.



يأتى قرار السلطات فى الولايات المتحدة عقب أيام من تغيير السلطات فى تركيا لاسم الشارع الذى تقع فيه السفارة الإماراتية ليصبح "شارع فخر الدين باشا" على خلفية حرب تصريحات بين الإمارات وتركيا حول دور "فخر باشا" إبان الفتوحات العثمانية.

