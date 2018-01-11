قطع المياه عن بولاق الدكرور 12 ساعة

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقوم بقطع المياه عن بولاق الدكرور لمدة 12 ساعة تبدأ من الساعة الـ 8 صباح السبت المقبل، وحتى الساعة الــ 8 مساء نفس اليوم.



وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إن قطع المياه يأتي نظرًا لأعمال لحام خط مياه قطر 600 مم مع خط قطر 1000 مم بشارع السودان تقاطع شارع ثروت، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلاله وتجديده من شارع هارون مرورًا بشارع ثروت حتى تقاطعه مع شارع السودان.



ووجه اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمدة المحددة وعدم تجاوزها، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ 125 لتلقى شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى هذا الشأن، بالإضافة إلى الخط الساخن للمحافظة 114.



وأهابت محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وكلف المحافظ شركة مياه الشرب وحى بولاق الدكرور والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتوفير سيارات محملة بالمياه لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة.