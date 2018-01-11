محافظ أسيوط : 3.5 مليون جنيه لرصف 4.5 كيلو طرق بمركز الغنايم

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على أهمية الإسراع فى إنجاز المشروعات الخدمية بالمراكز والقرى التابعة لها دون تأخير لتوفير الخدمات الضرورية التى يحتاجها المواطنين وتذليل كافة العقبات للاستفادة من الخطة الاستثمارية وجميع الاعتمادات المتاحة لتحسين حالة البنية الاساسية بالمراكز.



وقال محافظ أسيوط انه شدد على رؤساء المراكز والاحياء بضرورة المتابعة للمشروعات التي يتم تنفيذها لافتا الى انه جارى تنفيذ عدة مشروعات بمركز الغنايم ضمن الخطة المالية للعالم 2017/2018 م حيث جارى إنشاء حديقة الربوة بمبلغ 3.7 مليون جنية بالإضافة إلى شراء أدوات ومعدات إنارة ولمبات بتكلفة مليون و380 ألف جنيه.



وأضاف محمد فهمى رئيس مركز ومدينة الغنايم انه جارى إستكمال إحلال وتجديد رصف طريق الترعة الجرجاوية بمدينة الغنايم بطول 1.5 كم بتكلفة 1.15 مليون جنيه بالإضافة إلى رصف طريق المدفن الصحى بطول 1.5كم بتكلفة 1.2 مليون جنيه ورصف طريق كوم أبو حجر البر الأيسر بطول 1 كم بتكلفة 850 ألف جنيه وإستكمال إحلال وتجديد رصف طريق الترعة الجرجاوية بقرية دير الجنادلة بطول 500 م بتكلفة 320 ألف جنيه.



وأوضح رئيس مركز ومدينة الغنايم إنه تم شراء معدات نظافة بمبلغ مليون و785 ألف جنيه فضلا عن عمل تندة حديدية للحملة الميكانيكية بتكلفة 100 ألف جنيه وتسوير مجمع خدمات قرية دير الجنادلة بمبلغ 230 ألف جنيه وجارى متابعة تنفيذ إحلال وتجديد مدخل الغنايم من الناحية الشمالية بتكلفة 230 ألف جنيه بنسبة 99% وتم عمل مقايسة لتوصيل المياه لوحدة إطفاء دير الجنادلة وتم إرسالها للشركة.