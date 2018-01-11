ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط تشكيل عصابي يصور الأطفال عراة لابتزازهم في الإسكندرية

الخميس 11/يناير/2018 - 11:05 ص
صورة آرشيفية
صورة آرشيفية
أحمد عبد العزيز
ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أشخاص يقومون بتصوير الأطفال عراة بعد التعدي عليهم بالضرب بقصد تهديدهم والسيطرة عليهم.

كان قسم شرطة ثان المنتزه، قد تلقى من المدعوة "ن ع ال"، 48 عاما، ربة منزل، مقيمة شارع الجبل، دائرة القسم، أنه بتاريخ 9 الجاري، قام كل من "ع م م"، 17 عاما، عامل بمخبز، مقيم منطقة العصافرة، دائرة القسم، وشقيقه "ع م ال"، 17 عاما، عامل بمخبز، مقيم بذات العنوان، و"م ش م"، 15 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم منطقة العماروه، دائرة القسم، و"م أ ش"، 15 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم شارع عشرين دائرة القسم، بإستدراج نجلها المدعو " س م س"، 15 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم بذات العنوان داخل شقة ملك والد المتهمين الأول والثاني، كائنة بمنطقة أبو خروف دائرة القسم، والتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه دون حدوث إصابات.

وفى وقت لاحق حضرت المدعوة "ش م خ"، 36 عاما، ربة منزل، مقيمة شارع عشرين، دائرة القسم، وأبلغت أنه قام المتهمين الأول والثاني بإستدراج نجلها المدعو "م خ م ح"، 17 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية ويعمل صحبة المتهمين بذات المخبز، بالشقة المشار إليها، والتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا دون حدوث إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد تهديدهم والسيطرة عليهم. 

تحرر المحضرين أحوال قسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض علي النيابة المختصة للتحقيق.

وأفاد بيان صادر عن مديرية الأمن أنه تم توجيه قسم حقوق الإنسان بالمديرية لزيارة المجني عليهما لتقديم الدعم النفسي والمجتمعي لهما ولأسرتهما.

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري: تدمير عبوتين ناسفتين وأوكار إرهابية بوسط سيناء.. صور

مصرع 3 أشخاص سقطت سيارتهم في نهر النيل بأسيوط

70 مليون جنيه تثير أزمة في رمضان 2018.. العرض الخليجي منقذ الأعمال المصرية.. والزعيم أول الناجين.. كريم عبد العزيز أبرز الضحايا

"الأبحاث الشرعية" تكشف عن أوقات لا يجوز فيها صلاة الاستخارة

هيفاء وهبي تصدم جمهورها بـ«شتيمة» لإحدى متابعيها

رئيس إريتريا يغادر القاهرة بعد بحث دعم التعاون وآخر التطورات

عالم أزهري يوضح شروط السجود لمن يصلى قاعدًا

مؤتمر صحفي للكشف عن كواليس نهائي السوبر بين الأهلى والمصرى

بشرى للنساء.. قرار جديد للمملكة بشأن السفر بدون «محرم» للسعودية

ننشر مواعيد عمل الشهر العقاري لإصدار تأييدات المواطنين لمرشحي الرئاسة

البدرى: جاهزون بشكل كامل للفوز بمباراة السوبر

«العادلى» يتغيب عن أولى جلسات طعنه على حكم حبسه فى «أموال الداخلية»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"تحيا مصر" يوافق على تحويل 25 مليون جنيه لصندوق الإغاثة بشمال سيناء.. صور

المتحدث العسكري: تدمير عبوتين ناسفتين وأوكار إرهابية بوسط سيناء.. صور

شاهد.. انطلاق 11 بالونة بسماء الأقصر

إطلالات جريئة لـ"ملك قورة" في عيد ميلادها ..صور

لعشاق القفازات عليكم بمشاهدة هذه المجموعة الرائعة

فيديو

محافظ مطروح: توصيل الصرف الصحي للمحافظة خلال 2018 بـ 350 مليون جنيه.. فيديو
حضرى فيش أند شيبس على طريقة غادة التلي
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
وزير النقل: مشاركة استثمارية جديدة مع القطاع الخاص قريبا ..فيديو
وزير المالية: لا أعلم توقيت زيادة أسعار الوقود ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟