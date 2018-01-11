ضبط تشكيل عصابي يصور الأطفال عراة لابتزازهم في الإسكندرية

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أشخاص يقومون بتصوير الأطفال عراة بعد التعدي عليهم بالضرب بقصد تهديدهم والسيطرة عليهم.





كان قسم شرطة ثان المنتزه، قد تلقى من المدعوة "ن ع ال"، 48 عاما، ربة منزل، مقيمة شارع الجبل، دائرة القسم، أنه بتاريخ 9 الجاري، قام كل من "ع م م"، 17 عاما، عامل بمخبز، مقيم منطقة العصافرة، دائرة القسم، وشقيقه "ع م ال"، 17 عاما، عامل بمخبز، مقيم بذات العنوان، و"م ش م"، 15 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم منطقة العماروه، دائرة القسم، و"م أ ش"، 15 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم شارع عشرين دائرة القسم، بإستدراج نجلها المدعو " س م س"، 15 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، مقيم بذات العنوان داخل شقة ملك والد المتهمين الأول والثاني، كائنة بمنطقة أبو خروف دائرة القسم، والتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه دون حدوث إصابات.





وفى وقت لاحق حضرت المدعوة "ش م خ"، 36 عاما، ربة منزل، مقيمة شارع عشرين، دائرة القسم، وأبلغت أنه قام المتهمين الأول والثاني بإستدراج نجلها المدعو "م خ م ح"، 17 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية ويعمل صحبة المتهمين بذات المخبز، بالشقة المشار إليها، والتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه وتصويره عاريًا دون حدوث إصابات.





تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد تهديدهم والسيطرة عليهم.





تحرر المحضرين أحوال قسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض علي النيابة المختصة للتحقيق.



