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أخبار العالم

الاحتلال يحاصر عائلة عهد التميمي ويمنع والدها من السفر للخارج

الخميس 11/يناير/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدرو ليبرمان، أصدر أوامره لسلطات الاحتلال بفرض عقوبات وإجراءات مشددة على عائلة التميمي في أعقاب حادثة طرد أفراد من العائلة، جنودًا من جيش الاحتلال من أمام منزلهم في قرية النبي صالح، في 15 ديسمبر الماضي.

وأمر "ليبرمان" بمحاصرة قوات من الاحتلال، منزل العائلة، ومنع دخول 20 شخصا من عائلة التميمي المباشرة إلى إسرائيل، بزعم تورط الأسرة بأكملها في "العنف والتحريض على الإرهاب".

كما وقع ليبرمان، أيضًا أمرا يمنع والد عهد التميمي من السفر إلى الخارج، وفقا للمعلومات التي بحوزة المؤسسة الأمنية، علما أن والدها كان أسيرًا أمنيًا سابقًا بسبب نشاطه بمقاومة الاحتلال.

وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن القرار بمنع والد الفتاة عهد التميمي من السفر جاء بحجة أن "لديه ماض طويل في السجن بسبب تورطه في قضايا أمنية سابقة.

ونقلت الصحيفة عن ليبرمان قوله: "إن معاملة عائلة التميمي وأسرتها يجب أن تكون صارمة ورادعة بما في ذلك اعتقالهم واستنفاذ كل القوانين في قضيتهم، مضيفًا: "من المستحيل القبول بالضرب المتكرر للجنود في العديد من الحوادث والتحريض على الهجمات".

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