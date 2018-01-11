متحدث "الرى": تم تأويل واقتطاع حديث الوزير أمام النواب

قال الدكتور حسام الأمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن حديث الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه، أمس بالنواب، في جلسة البرلمان، قد تم اقتطاعه وتأويل أجزاء منه بشكل يخرج بها عن مقاصدها ومعانيها.



وأكد "الإمام"، أن الحديث المثبت فى مضبطة المجلس انصرف إلى توضيح الوضع المائي في مصر بكل شفافية ومصداقية مع التوضيح فى الوقت نفسه قدرة الدولة على التعامل مع ذلك، والإشارة إلى وجود أساليب عديدة يمكن من خلالها ترشيد استخدام المياه سواء فى المنزل أو الحقل.



إلى جانب الإشارة إلى بعض الأساليب التى يمكن الاستعانة بها لتعويض نقص أو انقطاع المياه، حيث بات الحفاظ على المياه مهمة كل فرد في المجتمع، ونال هذا النهج استحسان وإشادة واضحة من النواب خلال مداخلاتهم.



وأضاف متحدث وزارة الري، أن حديث الوزير حول القلق من سد النهضة كان يدعو إلى القلق الإيجابى الدافع للمواطنين نحو تحقيق الاستخدام الرشيد والأمثل لكل نقطة مياه، غير أن هذا القلق يجب أن تصحبه قناعة بأن هذا الملف تعمل عليه الدولة بكامل أجهزتها وكامل جهدها.



كما أشار إلى أن الوزير قد أكد فى رده على مداخلة خاصة بإزالة التعديات، بأنها حملة قومية تهدف إلى تطهير النيل مصدر الحياة لكل المصريين، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.



