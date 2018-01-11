ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

متحدث "الرى": تم تأويل واقتطاع حديث الوزير أمام النواب

الخميس 11/يناير/2018 - 11:11 ص
صدى البلد
أيمن سيد - شيرين عادل
قال الدكتور حسام الأمام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن حديث الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه، أمس بالنواب، في جلسة البرلمان، قد تم اقتطاعه وتأويل أجزاء منه بشكل يخرج بها عن مقاصدها ومعانيها.

وأكد "الإمام"، أن الحديث المثبت فى مضبطة المجلس انصرف إلى توضيح الوضع المائي في مصر بكل شفافية ومصداقية مع التوضيح فى الوقت نفسه قدرة الدولة على التعامل مع ذلك، والإشارة إلى وجود أساليب عديدة يمكن من خلالها ترشيد استخدام المياه سواء فى المنزل أو الحقل.

إلى جانب الإشارة إلى بعض الأساليب التى يمكن الاستعانة بها لتعويض نقص أو انقطاع المياه، حيث بات الحفاظ على المياه مهمة كل فرد في المجتمع، ونال هذا النهج استحسان وإشادة واضحة من النواب خلال مداخلاتهم.

وأضاف متحدث وزارة الري، أن حديث الوزير حول القلق من سد النهضة كان يدعو إلى القلق الإيجابى الدافع للمواطنين نحو تحقيق الاستخدام الرشيد والأمثل لكل نقطة مياه، غير أن هذا القلق يجب أن تصحبه قناعة بأن هذا الملف تعمل عليه الدولة بكامل أجهزتها وكامل جهدها.

كما أشار إلى أن الوزير قد أكد فى رده على مداخلة خاصة بإزالة التعديات، بأنها حملة قومية تهدف إلى تطهير النيل مصدر الحياة لكل المصريين، وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

ترشيحاتنا

«الرافعي»: أطفالنا تعلموا العنف من الكرتون.. ومسلسل «نور» خطوة لمواجهته

أضرار كارثية.. «الصلصة المعلبة» تصيبك بالسرطان والعقم

تعرف على شركة السلاح التي يصطحبها نتنياهو خلال زيارته للهند

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

"الأرصاد": طقس اليوم معتدل.. وتوقعات بسقوط أمطار غدا.. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم

«العادلى» يتغيب عن أولى جلسات طعنه على حكم حبسه فى «أموال الداخلية»

زلزال يهز العاصمة العراقية بغداد

مرافعة الديب في طعن العادلي: حكم الجنايات شابه العوار ومخالفة القانون

احذر من تناول الجرجير لهذه الأسباب

جاموس بري يفلت من الموت بأعجوبة على يد 3 أسود.. فيديو

نتنياهو: اعتقال منفذي عملية «صرة» مسألة وقت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشفان جديدان يتوجان 2018 في تل إدفو ومعبد كوم أمبو بأسوان .. صور

"تحيا مصر" يوافق على تحويل 25 مليون جنيه لصندوق الإغاثة بشمال سيناء.. صور

المتحدث العسكري: تدمير عبوتين ناسفتين وأوكار إرهابية بوسط سيناء.. صور

شاهد.. انطلاق 11 بالونة بسماء الأقصر

إطلالات جريئة لـ"ملك قورة" في عيد ميلادها ..صور

فيديو

محافظ مطروح: توصيل الصرف الصحي للمحافظة خلال 2018 بـ 350 مليون جنيه.. فيديو
حضرى فيش أند شيبس على طريقة غادة التلي
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
وزير النقل: مشاركة استثمارية جديدة مع القطاع الخاص قريبا ..فيديو
وزير المالية: لا أعلم توقيت زيادة أسعار الوقود ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟

هل تتوقع انخفاض معدلات خطف الأطفال بعد تغليظ العقوبة للإعدام ؟