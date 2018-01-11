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درجات الحرارة المتوقعة غدًا على القاهرة وجميع المحافظات

الخميس 11/يناير/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
ا ش ا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20 
وسط الدلتا 11 20 
الإسكندرية 10 19 
بلطيم 13 20
مطروح 10 18
السلوم 09 20 
سيوة 08 20 
بورسعيد 14 20
دمياط 13 20
العريش 09 19 
رفح 08 18
الإسماعيلية 09 21
السويس 08 21
رأس سدر 11 20
نخل 03 20 
نويبع 13 21 
طابا 12 21
كاترين 07 20
الطور 10 22
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 12 25
مرسى علم 13 23
الفيوم 10 21
بنى سويف 08 21 
المنيا 06 20
أسيوط 07 23
سوهاج 07 20
قنا 08 24 
الأقصر 08 25
أسوان 11 26 
أبوسمبل 11 26 
الوادى الجديد 08 24
شلاتين 17 26
ابو رماد 16 25
راس حدربة 17 24
حلايب 18 24

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