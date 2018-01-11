درجات الحرارة المتوقعة غدًا على القاهرة وجميع المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.