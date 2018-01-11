الشرطة العراقية: تدمير ثلاثة مقرات لـ«داعش» على الحدود مع صلاح الدين

أعلنت الشرطة العراقية اليوم، الخميس، تدمير ثلاثة مقرات لتنظيم "داعش" الإرهابي على الحدود مع محافظة صلاح الدين.



وقالت قيادة شرطة محافظة ديالى في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قوة أمنية مشتركة من شرطة ديالى نفذت عملية أمنية في منطقة مطيبيجة الواقعة على الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين، وشملت قرى البو عواد والبو حروش وحاوي العظيم، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن تدمير ثلاثة مقرات لـ "داعش" وتفجير أربع عبوات ناسفة وحرق زورقين ودراجة نارية.



وكانت شرطة ديالى نفذت سلسلة عمليات متكررة في المطيبيجة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن نتائج مهمة في مطاردة تنظيم "داعش".

