حسام عاشور: هدفنا حصد السوبر ومواصلة تحقيق البطولات

قال حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن فريقه سيخوض مواجهة صعبة أمام المصري البورسعيدي على لقب السوبر المصري غدًا، الجمعة، والمحدد لها السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.



وأكد عاشور جدية استعدادات الأهلي خلال الأيام الجارية لمباراة السوبر؛ نظرًا لأهميتها بالنسبة للاعبين والجهاز الفني، خصوصا أنه لقب غائب عن الأهلي الموسم الماضي.



وأضاف أن جميع اللاعبين لديهم الدوافع النفسية الكافية للقتال في مباراة المصري؛ من أجل التتويج بلقب السوبر، مشيرا إلى أن جميع أفراد البعثة في حالة تركيز كبيرة واستعداد لهذه المباراة.