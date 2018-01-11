حسام حسن: فخور بمواجهة الأهلي في نهائي السوبر

أبدى حسام حسن المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى سعادته الكبيرة بمواجهة الأهلى غدا فى إاطر نهائى السوبر بملعب هزاع بن زايد بالغمارات .



وأوضح حسام حسن أنه فخور بالوصول إلى هذه المكانة بالتواجد فى نهائى السوبر المصرى وهو ما يؤكد على ما قدمه الفريق طوال الفترة الماضية موجها الشكر لكل من عمل واجتهد للوصول إلى هذه المكانة .



وأشار المدير الفنى إلى أن جميع اللاعبين لديهم الدوافع النفسية الكافية للقتال في مباراة المصري؛ من أجل التتويج بلقب السوبر، مضيفا أن جميع أفراد البعثة في حالة تركيز كبيرة واستعداد لهذه المباراة.

