«النيوزيلندي الذي لمس السحاب» .. خلد اسمه من طريق الموت

في عمره الذي لم يتجاوز 88 عامًا حقق مآثر بطولية كبيرة، إنه السيد إدموند هيلاري الذي توفي في 11 يناير 2008، كان أول شخص يتسلق قمة إيفرست برفقة صديقه متسلق الجبال النيبالي تينسينج نورجاي.



بانوراما واسعة من جبال الهيمالايا تقع أمامنا..الظلل بدرجات ألوان الباستل والغيوم ليست كثيرة...الوديان حولنا ممتلئة بالسحب بل نحن نلمسها بأيدينا المشهد حقًا رائع لا تصفه الكلمات وكأن العالم كله من حولنا يوزع كخريطة عملاقة للإغاثة..أنا رجل محظوظ لدي حلم وتحقق..هكذا افتتح السيد إدموند هيلاري كتابه "المغامرة العالية" والذي يسرد فيه تجربته ومحاولاته لتسلق قمة إيفرست، ليكون بذلك أول رجل في العالم يصل لهذه القمة ويعود سالمًا.



قرر "إدموند هيلاري" و "تينسينج نورجاي" إعادة محاولة الوصول إلى القمة مرة أخرى في عام 1953، فشدا الرحال معًا ليتسلقوا قمة إيفرست والتي تقع على الحدود بين نيبال والتبت والتي تعتبر أعلى نقطة على وجه الأرض، ولم يلقوا بالًا لمصير الموت الذي لاقاه الذين سبقوهم في مثل هذه المحاولة، وفقًا لـ"نيويورك تايمز".



كانت رحلة السيد إدموند والسيد نورجاي جزء من بعثة نادي الجغرافية الملكية، والتي كانت تضم عشرات المتسلقين، وكان يرافقهم حينها 350 حمال يحملون 18 طنًا من المواد الغذائية والمعدات، وكانت بداية الرحلة في بلدة قريبة من نيبال، وكانت أعمارهم حينها السيد إدموند (33 عامًا)، والسيد نورجاي (39 عامًا).



واجهوا معًا الكثير من الظروف الصعبة منها تسلق القمة التي يصل ارتفاعها إلى 5 أميال عمودي فوق مستوى سطح البحر، وتعرضهم إلى البرد الشديد والضغط الجوي الذي لا تتحمله الرئة البشرية، فضلًا عن الأمطار وتساقط الثلوج وتعرضهم للانهيارات الجليدية.



وكان اليوم الأصعب في منتصف الطريق؛ حين وجدوا أنهم يقفون على الثلوج الناعمة وأدركوا على الفور أنهم في موقف خطير لأنها تكون قشرة ثلجية فقط آيلة للسقوط، وتراجعا إلى الوراء من 20 إلى 30 قدم وقال إدموند "لقد كنت في صدمة..أن أنظر تحت قدمي لأجد أنني على ارتفاع 10 آلاف قدم فهذا شعور سيئ"، وفقًا لما ذكره في كتابه.



ويذكر أن فشل الكثير من متسلقي الجبال في الوصول إلى القمة حينها بل كانت نهايتهم الموت خلال هذه الرحلة الشاقة، وكان أحدهم المتسلق الجورج ليه مالوري الذي مات ودفن في الانهيارات الثلجية في عام 1924 ووجدوا جثته على بعد حوالي 2000 قدم تخت القمة في عام 1999.