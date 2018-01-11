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رياضة

حسام حسن يكشف حلول أزمة المصرى الدفاعية قبل مواجهة الأهلى

الخميس 11/يناير/2018 - 11:12 ص
صدى البلد
عمرو الحلواني
أكد حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، أن فريقه سيخوض مواجهة صعبة جدا أمام الأهلى على لقب السوبر المصري غدًا، الجمعة، والمحدد لها السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وأوضح حسن أن فريقه تعرض فى الفترة الأخيرة للعديد من الإصابات والتى أدت إلى تأثر الفريق بشكل قوى، خصوصا فى الخط الدفاعى، عقب إصابة إسلام أبو سليمة وأحمد أيمن منصور.

وقال إنه عمل طوال الفترة الماضية على تحسين الأوضاع داخل الفريق بتوفير البدائل اللازمة للاعبين المصابين،وأضاف: "ثقتى كبيرة جدا فى اللاعبين الجدد، إنهم قادرون على مساعدة الفريق وسد الثغرات بشكل قوى".

وأشار المدير الفنى إلى أن جميع اللاعبين لديهم الدوافع النفسية الكافية للقتال في مباراة المصري؛ من أجل التتويج بلقب السوبر، لافتا إلى أن جميع أفراد البعثة في حالة تركيز كبيرة واستعداد لهذه المباراة.

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