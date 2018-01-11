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رياضة

حسام حسن يكشف فرص فريق «المصري» في التتويج بلقب السوبر

الخميس 11/يناير/2018 - 11:18 ص
صدى البلد
عمرو الحلواني
أكد حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، أن فريقه سيخوض مواجهة صعبة جدًا أمام الأهلى على لقب السوبر المصري غدًا الجمعة، والمحدد لها السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

وأوضح حسام حسن ثقته الكبيرة فى قدرات لاعبيه على تقديم مباراة قوية للغاية أمام المارد الأحمر قائلاً سنبذل أقصى مجهود ممكن من أجل الفوز بها والتتويج بلقب السوبر.

وأشار المدير الفنى إلى أن جميع اللاعبين لديهم الدوافع النفسية الكافية للقتال وبذل أقصى مجهود ممكن من أجل التتويج بلقب السوبر، مضيفًا أن جميع أفراد البعثة في حالة تركيز كبيرة واستعداد لهذه المباراة.

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