ننشر محاور المؤتمر الطبي للجمعية الشرعية للعناية بالأطفال المبتسرين

تطلق الجمعية الشرعية الرئيسية، بعد قليل، مؤتمرها الطبى الأول للأطفال المبتسرين، برعاية وزيرى الصحة والتضامن، وبحضور العديد من الشخصيات الطبية المتخصصة فى هذا المجال الحيوى.





وقال مصطفى إسماعيل، الأمين العام، إن الجمعية الشرعية تعقد مؤتمرها الطبى الأول بهدف التعريف بتجربتها الرائدة فى طب الأطفال حديثى الولادة «الأطفال المبتسرين»، حيث تقدم لهم خدمة متميزة مجانية من خلال فروع حضاناتها المنتشرة فى ربوع مصر، وهى 27 فرعًا، تضم ما يزيد على 1000 حضانة.





وأوضح الأمين العام للجمعية، أن المؤتمر ينعقد تحت رعاية وزيرى "الصحة" و"التضامن الاجتماعى"، اللذين تربطهما بالجمعية علاقات تعاون مثمرة وبناءة، وبحضور العديد من الشخصيات الطبية والعامة وعمداء كليات الطب.





وأكد الأمين العام أن المؤتمر بالمجان لكل الأطباء والمشاركين، مبينًا أن حضانات الأطفال المبتسرين هى إحدى أهم خدمات القطاع الطبى للجمعية الشرعية الرئيسية، والتى تقدَّم بالمجان الكامل، مثل مراكز الأشعة التشخيصية، مراكز الغسيل الكلوى، مستشفى الأورام والحروق، بجانب العديد من المشروعات الاجتماعية والتنموية، التى تهدف لرعاية الشرائح الأكثر احتياجًا.





وأشار الأمين إلى أنه خلال المؤتمر سيعقد ملتقى شبابى وجلسات حوارية للتعريف بالجمعية الشرعية، وتاريخها، ومجالات عملها، والخدمات التى تقدمها للرقى بالمجتمع ولرعاية الشرائح الفقيرة.





من جانبه، أوضح رئيس المؤتمر أ.د. عاطف دنيا، رئيس اللجنة العلمية بالقطاع الطبى بالجمعية الشرعية والاستشارى بطب الأطفال، أن المؤتمر يهدف للتعريف بالتجربة الرائدة للجمعية الشرعية فى طب الأطفال المبتسرين، إضافة إلى نقل التجربة والخبرات لشباب الأطباء، داخل القطاع الطبى بالجمعية وخارجه.









أما عن أبرز الشخصيات العامة التى ستحضر المؤتمر، فأشار د.«دنيا» إلى حضور رئيس المركز القومى للبحوث د.أشرف شعلان. ورئيس الأكاديمية الطبية العسكرية اللواء الدكتور أحمد التاودى. ورئيس مستشفى 57357 د. شريف أبو النجا، إضافة إلى عمداء كليات الطب بالقاهرة، وعين شمس، والأزهر بنين وبنات، وطنطا، والمنصورة، وبنها.





وفيما يخص جدول أعمال المؤتمر، ذكر د. عاطف دنيا أن المؤتمر يستمر ثلاثة أيام، فى اليوم الأول يتم عقد ورش عمل تتضمن جلستين علميتين؛ الأولى عن مهارات الاتصال بين الطبيب وأهل المريض، وبين الأطباء بعضهم ببعض، وبين الأطباء وطاقم التمريض، وهذه أمور مهمة لأن كثيرًا من المضاعفات تحدث بسبب عدم التواصل الجيد بين الطبيب وأهل المريض أو طاقة التمريض.





وعن الجلسة الثانية، يقول رئيس المؤتمر: ستكون متخصصة عن أمر مهم جدًا ويتم لأول مرة فى مصر، وهو الغسيل البريتونى للأطفال حديثى الولادة (أى الغسيل الكلوى) وسيتم إجراء ذلك عمليًا بواسطة أحد الأطباء على "موديلز".



