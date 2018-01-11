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تعرف على موضة الشعر والحواجب لعام ٢٠١٨.. وابتعدوا عن استخدام الزيوت في هذه المناطق

الخميس 11/يناير/2018 - 10:54 م
صدى البلد
آية التيجي - تصوير/ وسام مختار
قالت خبيرة التجميل والصحة العلاجية اللبنانية "روز عربجي"، ان موضة شعر الستينيات والسبعينيات رجعت وبقوة في عام ٢٠١٨، وايضا عادت موضة الآيلاينر العريضة وشديدة السواد.

واضافت "عربجي" خلال ندوتها في موقع صدى البلد الاخباري، أن الاي لاشيز الطويلة من صيحات موضة ٢٠١٨، وايضا توارت البشرة الخمرية أو البرونزية وعادت البشرة البيضاء للمقدمة مرة اخرى.

وتابعت "عربجي" حديثها ان الحواجب العريضة والطبيعية والتي تاخذ الشكر الكيرفي من النهايات تصدرت في موضة ٢٠١٨، واختفت تماما الحواجب الصينية الطائرة، وان موضة الوان الشعر هذا العام، تشمل:

١- البرونزى.
٢- النحاسي.
٣- الدهبي.
٣- البني المحمر.
٤- الذهبي المحمر.

ونوهت "عربجي" من استخدام الزيوت للحواجب والرموش امر خطر للغاية فهي تعمل على فتح المسام بشكل اكبر مما يجعلها تزيد من تساقطها، وليس العكس، لذل نصحت بالابتعاد عن هذه العادة تماما.

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