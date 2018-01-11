جورجيت سافيدس تبدأ تصوير دورها في مسلسل بني يوسف

بدأت جورجيت سافيدس الشهبرة بـ"جينا سليم" تصوير دورها في مسلسل "بني يوسف" مع النجمة يسرا، ونشرت عبر حسابيها على فيسبوك وإنستجرام صورة تجمعها مع المنتج جمال العدل في موقع تصوير المسلسل.



وتنطلق "جورجيت" في أولى أعمالها الدرامية بالاسم الفني جينا سليم، المسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ومن المخطط عرضه في شهر رمضان المقبل. ويشارك في بطولته شيرين رضا وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومحمد شاهين وسلمى أبو ضيف وحازم إيهاب، ومن تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبو بكر وإخراج محمد علي.



وبجانب دورها التمثيلي في بني يوسف، تعاقدت جينا سليم مع شركة العدل جروب لتقديم خدمة سايك سينما لفريق عمل المسلسل، وذلك عن طريق مساعدتهم في الوصول إلى الأبعاد النفسية للشخصيات.



وقدمت جورجيت خدمة سايك سينما موسم رمضان الماضي في مسلسل 30 يوم بطولة كل من آسر ياسين، باسل خياط، وليد فواز، نجلاء بدر وإنجي المقدم، وإنتاج مشترك بين شركة سيلميديا وشركة تريلر وشركة ماكس برودكشن، سيناريو كلوكورك تمبتيشن، إشراف على الكتابة أحمد شوقي وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج حسام علي.