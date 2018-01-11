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أخبار البلد

"الأعلى للإعلام": العلاقات بين مصر وعمان عميقة ولهما تاريخ مشترك

الخميس 11/يناير/2018 - 10:46 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على عمق العلاقات بين مصر وسلطنة عمان، مضيفًا أن البلدين لهما تاريخ مشترك.

وأشاد مكرم خلال لقائه بعلي بن أحمد العيسائي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، اليوم الخميس بمقر المجلس، بالدور الناجح الذي قامت به سلطنة عمان في إقامة دولة مسئولة، بدءًا من البروتوكولات وصولا إلى التنمية.

وأوضح مكرم أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عمل على وضع حدود أخلاقية ومهنية للإعلام في مصر، مؤكدا أن كافة قرارات المجس تُحترم ويتم تنفيذها مما ساهم في ضبط المشهد الإعلامي.

من جانبه، أشاد السفير العماني بدور مصر التاريخي ومساندتها الدائمة لأشقائها العرب في مختلف القضايا، كما تقدم بالشكر لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حفاوة الاستقبال.

حضر اللقاء أحمد سليم أمين عام المجلس، ونجيب محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس.

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