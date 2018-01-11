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برلمان

صحة البرلمان تبحث أزمات مستشفى طوخ المركزي

الخميس 11/يناير/2018 - 11:05 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، لجنة الصحة بالبرلمان برئاسة محمد العماري وبكامل أعضائها خلال جولتها بالمحافظة لبحث مأساة مستشفى طوخ المركزي بناء على الطلب المقدم من النائب أحمد بدوي عضو البرلمان عن طوخ وقتها للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الذي طالب فيه بحث أزمة تطوير المستشفى بعد انهيار أجزاء وإخلاء بعض الأقسام ما أدى لتدني الخدمة الطبية والصحية بقرى المركز وشكاوى آلاف المرضى.

أكد النائب أحمد بدوي لأعضاء اللجنة خلال الزيارة أن المستشفى تعيش مآساة رغم انها تخدم أكثر من 58 قرية فضلا عن موقعها الاستراتيجي على الطريق الزراعي مصر – إسكندرية وتعاني من تدهور وقصور في الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.

وأشار النائب ان وزير الصحة وافق على إدراج المستشفى ضمن خطة التطوير لاستغلال المساحة الموجودة بالمستشفي وتقدر بـ 5 أفدنة لكن حتى الآن لم يتم رصد المبالغ المطلوبة للتطوير وهو أمر يؤرق آلاف البسطاء من أبناء دائرة طوخ.

وطالب النائب بسرعة تدبير المبالغ المالية المطلوبة للبدء في تطوير مستشفى طوخ المركزي وتوفير الخدمة الطبية البديلة لحين انتهاء مشروع التطوير لتخفيف معاناة المرضى الذين يضطرون للجوء للمستشفيات الخاصة لتلقي العلاج على نفقتهم وهو ما يشكل عبئا عليهم في وضع تؤكد فيه القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل.

حضر الجولة مساعد وزير الصحة وأعضاء اللجنة وعدد من نواب القليوبية بالبرلمان والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

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