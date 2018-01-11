"عماد أبو جرين" و أميمة السيسي" في عرضين تشكيليين بمركز محمود مختار

افتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضين تشكيليين لكل من الفنان عماد أبوجرين والفنانة أميمة السيسي مساء اليوم بمركز محمود مختار.



في قاعة إيزيس وتحت عنوان "فانتازيا الصعيد" يعرض الفنان عماد أبوجرين مجموعته الفنية الجديدة التي حاول من خلالها تناول مشاهد حياتية من قلب صعيد مصر ولكن في قوالب فنية غير مباشرة وتعتمد على العناصر والرموز الثقافية الشعبية المتجزرة في هذه البيئة من المجتمع المصري وأيضًا في طرح احتواه بناء تشكيلي غير تقليدي يرتكن إلى محاولة الربط البصري والوجداني بين مجموعة من العناصر والشخصيات والرموز في شكل فانتازي سلس وجذاب، موجه بعناية ووعي للولوج إلى الذاكرة البصرية والثقافية لدى المُتلقي.



بينما تحتضن قاعة نهضة مصر مجموعة من لوحات الفنانة أميمة السيسي تحت عنوان "حكايات الغندورة" والتي تتعاطى من خلالها بشكل مباشر وشاعري للعالم الأنثوي وفي أداء حالم ومرهف يعكس الإنغماس الصادق في طرح وتناول الكثير من المواقف في حياة المرأة .. قضاياها، أحلامها، همومها، تطلعاتها، اهتماماتها ... ولعل هذه الحالة الأنثوية بجدارة انعكست على ألوان الفنانة التي غلب عليها الألوان الساخنة لتعكس هذه المشاعر والأحاسيس إلى المُشاهد.



ويستمر المعرضان حتى 21 يناير الجاري بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي على كورنيش الجيزة.