مصر للطيران توقع مع اليمنية اتفاقية لتزويد طائراتها بالأدوات البلاستيك

وقعت شركة مصر للطيران للصناعات المكملة اتفاقية تعاون مع الخطوط اليمنية لمدة عام لتوفير الأدوات البلاستيك التي تستخدم على طائرات الخطوط اليمنية فى إطار الإستفادة من إمكانيات الشركة الوطنية.



صرحت مصادر مطلعة بمصر للطيران بأن المهندس عادل منصور رئيس شركة مصر للطيران للصناعة المكملة، وقع على الاتفاقية، ومدير الخطوط اليمنية بمصر، ما يؤكد نجاح مصر للطيران فى زيادة العملاء الجدد من شركات الطيران المختلفة، وفى إطار خطتها للتوسع وزيادة الخدمات المقدمة لشركات الطيران وتنظم الخطوط اليمنية رحلتى طيران يوميا بين القاهرة وكل من عدن وسيئون وسيتم توفير كل الأدوات والمعدات البلاستيك التي تستخدم على الطائرة خاصة أدوات المائدة الخاصة بوجبات الركاب.