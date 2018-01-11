«اليحياوي»: ما يحدث حاليا في تونس مخالف تماما لانتفاضة 2011.. فيديو

قال المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، إنه كل شهر يناير يحدث احتجاجات ومسيرات لإحياء ذكرى الانتفاضة الكبرى في عام 2011، وإنه لا يمكن أن نشبه ما يحدث الآن بانتفاضة 2011.



وأضاف «اليحياوي»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية،: «نحن الآن في نظام ديمقراطي أو هو شبه ديمقراطي، وليست هناك تلك القبضة الأمنية للديكتاتور الرجل الواحد الحاكم بأمره، لذلك الأمر مختلف تماما عن عام 2011».



وأشار «اليحياوي»، إلى أن نفس المطالب ونفس الاحتجاجات هي تتكرر بصورة أخرى، وأن المطالب التي رفعت في عام 2011، كانت تطالب بالحريات الاقتصادية بجانب الحريات السياسية، ولكن ما حدث في كل السنوات أن هناك حريات سياسية مكفولة، إلا أن الحريات الاقتصادية غير مكفولة لأن البطالة تتفاقم والقدرة الشرائية لعموم المواطنين في انحدار، وفي صورة أقل مما كانت عليه.