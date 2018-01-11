ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

«اليحياوي»: ما يحدث حاليا في تونس مخالف تماما لانتفاضة 2011.. فيديو

الخميس 11/يناير/2018 - 10:48 م
صدى البلد
قال المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، إنه كل شهر يناير يحدث احتجاجات ومسيرات لإحياء ذكرى الانتفاضة الكبرى في عام 2011، وإنه لا يمكن أن نشبه ما يحدث الآن بانتفاضة 2011.

وأضاف «اليحياوي»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية،: «نحن الآن في نظام ديمقراطي أو هو شبه ديمقراطي، وليست هناك تلك القبضة الأمنية للديكتاتور الرجل الواحد الحاكم بأمره، لذلك الأمر مختلف تماما عن عام 2011».

وأشار «اليحياوي»، إلى أن نفس المطالب ونفس الاحتجاجات هي تتكرر بصورة أخرى، وأن المطالب التي رفعت في عام 2011، كانت تطالب بالحريات الاقتصادية بجانب الحريات السياسية، ولكن ما حدث في كل السنوات أن هناك حريات سياسية مكفولة، إلا أن الحريات الاقتصادية غير مكفولة لأن البطالة تتفاقم والقدرة الشرائية لعموم المواطنين في انحدار، وفي صورة أقل مما كانت عليه.

ترشيحاتنا

إلهام شاهين توجه الشكر للرئيس الأسبق حسني مبارك

شاهد .. محمود فايز يكشف سبب غياب الزمالك عن منصات التتويج

بأمر الإدارية العليا..نقل طالبة متفوقة من كلية العلوم لصيدلة الأزهر

"قمة الاستهتار"..غضب المصريين من سؤال عن سورتي "الفرقان" و"آل عمران"

إطلالة جريئة ومثيرة لنادية الجندي بحفل مدينة الإنتاج الإعلامى..صور

قطر تشكو الإمارات في مجلس الأمن لاختراق مجالها الجوى

مرتضى منصور يشكر خالد الغندور وميدو: «لا أسمح بالخروج عن الأدب»

عبد الله جورج يكشف سبب دعوة اجتماع مجلس الزمالك بالكامل للاجتماع الأربعاء

شاهد.. مذكرات شعراوي جمعة عن أول لقاء جمعه بالسادات

شاهد .. أسامة نبيه يفجر مفاجأة عن منتخب مصر خلال مباريات كأس العالم

توافد النجوم على مدينة الإنتاج الإعلامي للاحتفال بعيدها الـ20.. صور

جامعة "كامبريدج" تتخذ قرارًا بخصوص "ريجيني".. والشرطة الإيطالية تبحث فك لغز مها عبد الرحمن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور خاص لرانيا يوسف خلال احتفالية مدينة الإنتاج الإعلامي

80 صورة من الاحتفال بمرور 20 عاما على افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي

إطلالة جريئة ومثيرة لنادية الجندي بحفل مدينة الإنتاج الإعلامى..صور

شاهد .. المران الأخير للأهلي قبل لقاء السوبر في الإمارات‎

بالصور.. تكريم حسن شحاتة في حفل افتتاح برنامج الإدارة الرياضية بجامعة القاهرة

فيديو

إبراهيم عيسى يكشف سر اختيار الرئيس السادات حسنى مبارك نائبا له ..فيديو
للمحجبات فقط.. 4 نصائح هامة لمنع تساقط الشعر «فيديو»
الجمال :الإخوان «مخلب قط» لقوى دولية تستهدف إغراق المنطقة فى مستنقع التدين المزيف ..فيديو
عبدالمنعم سعيد: الإخوان لجأوا إلى العنف والعداء والانتقام في فترة «عبدالناصر».. فيديو
محمد خليفة: مؤتمر حاشد لحزب الوفد بطنطا لدعم الرئيس السيسي غدا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة السوبر بين الأهلي والمصري ؟

ما توقعاتك لمباراة السوبر بين الأهلي والمصري ؟