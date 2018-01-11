«مستقبل وطن» ينفي مناقشة اندماجه مع أحزاب أخرى

نفي حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، ما تم إذاعته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لبعض الأحزاب أن الحزب يستعد للدخول فى مناقشات خاصة باندماج مع أحزاب أخرى، التي تبدأ في حزب المحافظين.



وأكد الحزب فى بيان له اليوم، الخميس، أن الحزب لن يكون حاضرًا في مثل هذه الاجتماعات وإن الاندماج هو ليس قرارًا يملكه أحد بينما هو قرار خاص بالمؤتمر العام للحزب وحده دون غيره.



ويتعجب الحزب من استخدام اسم الحزب ومحاولة الاستفادة من ذلك في اجتماعات سياسية ليس للحزب علاقة بها من قريب أو بعيد، وتؤكد كامل تقديرنا واحترامنا لكل الأحزاب المصرية الوطنية التي تعمل في صالح ذلك الوطن وشركاء الحياة السياسية في مصر.