نشرة الموانئ.. «دمياط» يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة..وصول وسفر 1441 راكبًا بـ«البحر الأحمر» وتداول 237 شاحنة..جمارك «بورسعيد» تحبط تهريب 38.8 ألف فانوس و9 آلاف قلم ليزر وكشاف

تصدير 27330 طن يوريا و فوسفات و ملح و رمل من دمياط

696 راكبا و185 شاحنة و 248 سيارة إجمالي الحركة بسفاجا

ميناء نويبع يشهد وصول وسفر 745 راكبًا وتداول 52 شاحنة

26 سفينة إجمالى الحركة بمؤانئ بورسعيد

جمارك السلوم تحبط تهريب 1500 عدسة لاصقة مهربة من ليبيا



أعلن ممدوح الشيطى المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة بينما غادر الميناء سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة.



وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف أنه غادر الميناء في الثانية عشرة مساء أمس القطار رقم 2466 وفي الخامسة صباح اليوم القطار رقم 2450 بحمولة إجمالية 2642 طن قمح ،في حين غادر عدد 143 سيارة نقل بحمولة 6956 طن قمح.



وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 80869 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71127 طنا.



وشملت حركة الصادر من الميناء 4400 طن يوريا و 8000 طن فوسفات و14000 طن ملح و 930 طن رمل.



كما صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا استقبل ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس وعلى متنهم 326 راكبًا و96 شاحنة بضائع و4 شاحنات عفش ركاب و220 سيارة كما تغادر السفينة الرياض وعلى متنها 156 راكبًا و3 شاحنات و19 سيارة.



فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 214 راكبًا و78 شاحنة بضائع و 4 شاحنات عفش ركاب و9 سيارات.



على جانب آخر، شهد ميناء نويبع وصول وسفر 745 راكبًا وتداول 52 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 238 راكبًا و12 برادا و6 تريلات و3 سيارات.



بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهما 307 ركاب و7 برادات و5 تريلات و6 سيارات فيما غادرت ثلاث سفن وهى ايلة ، سينا ، بريدج و على متنها 200 راكب و12 برادا و10 تريلات و3 سيارات وباصا جيت.



وأعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الخميس بلغت 26 سفينة.



وأضافت في بيان لها اليوم الخميس: سجل ميناء شرق بورسعيد دخول وخروج 16 سفينة حاويات كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 6 سفن.



كما أحبطت جمارك بورسعيد برئاسة حسني فياض، بالتعاون مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي للمنطقة الشرقية بإشراف كل من حلمي أبو الحسن و أحمد درويش؛ محاولة لتهريب 38.8 ألف فانوس من أشكال وأنواع مختلفة و 9 آلاف قلم ليزر وكشاف، داخل حاويتين قادمتين من الصين.



تم تشكيل لجنة فنية من (خالد عبد المحسن،حسن الادهم،جمال عثمان،السيد شردية،حسن البسيونى،محمد حسني طيره ،وائل الحسيني،سعد شعبان وعلى أبو دوابه)، و تحرير محضر بالواقعة بعد اخطارالدكتور جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.



كما أحبطت جمارك ميناء السلوم البرى برئاسة عبدالقادر الشافعي، محاولة تهريب 1500عدسة طبية لاصقة داخل أكياس بلاستيك مخبأة داخل أمتعة شخصية بسيارة نقل قادمة من ليبيا بـ250 ألف جنيه.



وتم تشكيل لجنة فنية مكونة من:محمد المرسى ،سالم صبحي ، طارق الزاوى ، أحمد مختار ،محمد حنفى ، محمد رجب، وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار أحمس بكرى مدير عام جمرك السلوم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

