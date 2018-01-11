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تونس تعيش أجواء "الثورة" في الذكرى السابعة لاندلاع "الربيع العربي".. الجيش ينزل إلى الشارع والحكومة تتهم المعارضة بإشعال الأزمة

الخميس 11/يناير/2018 - 11:17 م
صدى البلد
شادي عبدالله
المواجهات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين استدعت نزول الجيش
ارتفاع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات إلى 600 شخص
الغرب اعتبر تونس "تجربة نموذجية" للثورات العربية

بالتزامن مع الذكري السابعة لاندلاع ثورتها، شهدت تونس انتشارا لقوات الجيش في عدة مدن مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لليوم الثالث على التوالي، فيما نشبت حرب كلامية بين الحكومة والمعارضة على من المسؤول عن تدهور الأوضاع في الدولة النموذجية في "الربيع العربي" حسب الغرب.

وكانت تونس شهدت موجة الاحتجاجات عقب زيادة في الضرائب وإجراءات تقشف أخرى أعلنت عنها الحكومة، لخفض العجز في الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس لإطلاق إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.

ووقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في تونس العاصمة ومدن أخرى، وتعرضت متاجر للنهب والتخريب، وانتشر الجيش لحماية البنوك والبنايات الحكومية من المخربين.

وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 330 محتجا متورطين في أعمال شغب وتخريب، وبهذا يرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات الاثنين إلى نحو 600 شخص.

وتسببت الاحتجاجات في تراشق بين الحكومة والمعارضة، وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد إن أعمال التخريب التي طالت المؤسسات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات لها علاقة بأطراف سياسية من بينها "الجبهة الشعبية" وشبكات فساد قامت بتجنيد الشباب للقيام بأعمال عنف.

وأضاف الشاهد أنه تم فتح تحقيق للكشف عن المتورطين في الأحداث، مشيرا إلى أن موقف الجبهة الشعبية اليسارية غير مسؤول بالنظر إلى أن نوابها يصوتون لصالح قانون المالية ثم يتظاهرون ضده، واتهمت قيادات من حركة "النهضة" الإسلامية، والجبهة الشعبية بالضلوع في التحريض على العنف.

وفي المقابل، اعتبر حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التي تقود المعارضة اتهامات رئيس الحكومة تعكس حالة التخبط التي يشهدها النظام، وأكّد الهمامي أن "الاتهامات لن تخيف الحركة التي كانت دوما في صف الإحتجاجات الإجتماعية والمطالب الشعبية للمواطنين"، كما اتهم الهمامي الشاهد بالتهرب من المسؤولية فيما يتعلّق بالإجراءات التي أقرّتها حكومته.

ورغم الإشادة الدولية بتونس وتعاقب 9 حكومات منذ الإطاحة بالرئيس السابق، زين العابدين بن علي، إلا أن تلك الحكومات لم تنجح في معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها التونسيون، حيث تواجه تونس صعوبات مالية كبرى، وفاقت نسبة التضخم ستة في المئة مع نهاية العام الماضي في حين بلغ الدين والعجز التجاري مستويات مثيرة للقلق.

وحصلت تونس في 2016 على خط قروض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة مليارين وأربعمئة مليون يورو على أربع سنوات مقابل برنامج يهدف إلى خفض العجز في الموازنة.

وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير أعده مؤخرا أن فاتورة الأجور في القطاع العام كانت مرتفعة بشكل تقليدي إذ استخدمت الحكومات التشغيل في القطاع العام كوسيلة لتوزيع الثروة، وتأمين الدعم السياسي، وتمثل الأجور اليوم 14,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو نصف إجمالي النفقات الدولة.

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