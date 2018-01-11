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للمحجبات فقط.. 4 نصائح هامة لمنع تساقط الشعر «فيديو»

الخميس 11/يناير/2018 - 10:57 م
صدى البلد
آية التيجي- تصوير/ وسام مختار
قالت خبيرة التجميل والصحة العلاجية اللبنانية "روز عربجي"، إن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لكي نتجنب تساقط الشعر، وبالاخص للسيدة المحجبة، وذلك لأن فروة الراس لديها أقل عرضة للتهوية، مما يجعل تساقط الشعر لديها أكبر.

وأشارت "عربجي" بأنه على السيدة المحجبة الاهتمام بعمل بعض العادات التي سوف تساعده على تجاوز مشكلة تساقط الشعر، وتشمل:

١- ترك الشعر مفرودا داخل المنزل وتهويته.
٢- عمل مساج يدوي باستمرار باليد باستخدام زيت الصبار.
٣- استخدام قناع الجرجير الطبيعي للشعر.
٤- استخدام الحنة الطبيعة عند تغير لون الشعر.

واضافت "عربجي" ان استخدام الحنة الطبيعية مفيدة جدا بالاخص للاشخاص الذين يهتمون كثيرا بتغير لون شعرها كل فترة، وذلك لانها خيار آمن تماما، وهي لا تعمل على جفاف الشعر على الاطلاق اذا كانت طبيعية ١٠٠%.

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