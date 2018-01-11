شاهد.. الرئيس السيسي يجتمع بـ"وزيري الدفاع والداخلية" ورئيس المخابرات العامة

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري فيديو للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة؛ مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة وكبار قادة القوات المسلحة بمقر وزارة الدفاع.



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح اليوم، إن الاجتماع تناول آخر المستجدات والتطورات الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة للقضاء على العناصر والبؤر الإرهابية في جميع الاتجاهات، مشددًا على ضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية.