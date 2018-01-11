80 صورة من الاحتفال بمرور 20 عاما على افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي

شهدت الاحتفالية الخاصة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها، حضور مجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين.



وكان في مقدمة الحضور الإعلاميان حمدي رزق، وحمدي الكنيسي، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور سامي الشريف، ووائل الإبراشي، وأحمد سليم أمين عام المجلس الوطنى للاعلام ومفيد فوزي، وحسين حامد رئيس المدينة السابق، والنائب مصطفى بكرى وعبد اللطيف المناوي.



ومن نجوم الفن حضرت نبيلة عبيد، نادية الجندي، رانيا يوسف، مروة عبد المنعم، ومجدي كامل، وسميرة عبد العزيز، وفردوس عبد الحميد والمخرج محمد فاضل وأحمد خليل وجمال عبد الناصر، وإيهاب فهمي ومجدي كامل والمخرج أحمد صقر وياسر فرج وأحمد صفوت، وعزت أبو عوف.