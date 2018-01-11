الأسهم الأوروبية تنخفض متأثرة بموجة مبيعات في السندات وصعود اليورو

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع فقدان موجة صعود قوية في بداية العام الجديد قوتها الدافعة بفعل مبيعات في أسواق السندات وصعود اليورو.



وأنهى المؤشران ستوكس 600 الأوروبي وستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو جلسة التداول منخفضين 0.3 بالمئة، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة عندما امتد التوتر في أسواق السندات، الذي أثاره تقرير بأن الصين تدرس إبطاء أو وقف مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، إلى أسواق الأسهم.



وقالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي، الهيئة المعنية بتنظيم سوق الصرف الأجنبي في الصين، اليوم إن التقرير يستند إلى معلومات خاطئة وقد يكون "زائفا".



وبعد استقراره في معظم الجلسة الصباحية، اتجه المؤشر ستوكس للانخفاض عقب نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر ديسمبر والذي يظهر أنه يجب على البنك أن يعيد النظر في رسالة سياسته في أوائل 2018 .



ووضع صعود اليورو بعد نشر محضر الاجتماع، ضغوطا على المؤشرات الرئيسية لأسواق الأسهم في منطقة اليورو، وأغلق المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية في بورصة فرانكفورت منخفضا 0.6 بالمئة.



لكن المؤشر فايننشال تايمز لأسهم الشركات البريطانية الكبرى في بورصة لندن سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا مع صعوده 0.2 بالمئة إلى 7762.94 نقطة.