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أخبار العالم

محكمة تركية تقضي باستمرار احتجاز صحفي صدر حكم بالإفراج عنه

الخميس 11/يناير/2018 - 10:49 م
محكمة تركية
محكمة تركية
رويترز
ذكرت وكالة أنباء دوجان الخاصة اليوم الخميس أن محكمة جزائية تركية أمرت بضرورة مواصلة احتجاز صحفي بعدما طلبت محكمة عليا في وقت سابق اليوم بالإفراج عنه.

وكانت المحكمة الدستورية التركية قضت بأن حقوق الصحفيين شاهين ألباي ومحمد ألطان انتهكت خلال وجودهما في الاحتجاز وطلبت إطلاق سراحهما.

وقالت وكالة دوجان أن المحكمة الجزائية أعادت تقييم حالة ألباي في ضوء قرار المحكمة الدستورية لكنها رفضت طلبه بالإفراج عنه.

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