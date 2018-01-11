الخارجية البريطانية تدين بناء مستوطنات إسرائيلية جديدة بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية البريطانية قيام سلطات الإحتلال الإسرائيلي ببناء المئات من المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على آمال عملية السلام في المنطقة.



وقال وزير الدولة البريطاني أليستير بيرت، المسئول عن ملف الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، إن بلاده تدين بناء سلطات الإحتلال مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.



وأضاف بيرت أن "المملكة المتحدة تدين بشدة تقدم السلطات الاسرائيلية لخطط وتكتيكات المستوطنات فى الضفة الغربية".



ودعا بيرت إسرائيل إلى وقف هذه الخطط، مؤكدًا أن المستوطنات "تقوض الجدوى المادية للحل غير القانوني للدولتين في القانون الدولي".

