أشبيلية يهزم قادش 2 / 1 ويصعد لربع نهائى كأس ملك إسبانيا

تأهل إشبيلية للدور ربع النهائى من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعدما كرر فوزه على ضيفه قادش بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب رامون سانشيز بيزخوان , فى اياب دور الـ16.



سجل هدفى النادى الأندلسى وسام بن يدر وخواكين كوريا فى الدقيقتين 31 , 54 , فيما احرز هدف الخصم الوحيد الفارو جارسيا مع الدقيقة 86 من عمر اللقاء.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز اشبيلية على مضيفه قادش بهدفين نظيفين.