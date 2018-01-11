شاهد.. ظهور خاص لرانيا يوسف خلال احتفالية مدينة الإنتاج الإعلامي

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان أنيق خلال حضورها الاحتفال الذي أقامته مدينة الإنتاج الإعلامى بمناسبة مرور 20 عامًا.



وحضر الإحتفال عدد كبير من النجوم على رأسهم نادية الجندي ويسرا، نبيلة عبيد، ومن الإعلاميين أسامة الشيخ، مصطفى بكري، كرم جبر، خالد صلاح وتامر أمين.