الصندوق العقاري فى مواجهة الحكم العاشر لصالح 50 متضررًا

أصدرت الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية اليوم الخميس الحكمَ العاشر ضد الصندوق العقاري لصالح 50 متضررًا يأتى ذلك ضمن سلسلة الأحكام القضائية الابتدائية المتوالية.



يذكر أن الحكم الصادر هذا اليوم هو حكم ابتدائي ، يقضي بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقًا للإجراءات المعمول بها سابقًا قبل تنظيم الدعم السكني وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435، مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر جاء ذلك حسب احدى المواقع السعودية.

