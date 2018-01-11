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اقتصاد

جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب طائرة تجسس.. صور

الخميس 11/يناير/2018 - 11:04 م
صدى البلد
محمد يحيي
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلى، محاولة تهريب أجزاء ومكونات طائرة تجسس عبارة عن مراوح وجهاز التحكم الرئيسى وكاميرا عالية الدقة ومايك للصوت وأجزاء أخرى والكتالوج الخاص بها، كانت مخبأة داخل أمتعة شخصية لراكب قادم من الكويت علي رحلة طيران فلاى إيجبت.

تم تشكيل لجنة من(وليد عيسى، كريم صبحى، صلاح سيف النصر، محمد الشربينى، حمدى راضى، نشأت العمدة، أحمد السيد، محمد عثمان، عمرو أكرم)، وتحرير محضر بالواقعة بعد اخطار عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب طائرة تجسس.. صور
جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب طائرة تجسس.. صور
جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب طائرة تجسس.. صور
جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب طائرة تجسس.. صور
جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب طائرة تجسس.. صور

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