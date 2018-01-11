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برلمان

«زراعة البرلمان»: لابد من التوعية بسياسة التعامل مع العجز المائي

الخميس 11/يناير/2018 - 11:22 م
صدى البلد
عبدالله خالد
قال النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن هناك مشكلة كبيرة في المياه بمصر في احتياجات المطلوبة، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي تعود على أن هناك وفرة في المياه ويقوم بإهدارها، موضحًا أنه في الفترة الحالية الاستهلاك للمياه زائد بشكل كبير لكثرة الاحتياجات ولم تزد حصة مصر من مياه النيل.

وأضاف "الحصري" في تصريحات لـ "صدي البلد" أنه لابد من نشر التوعية في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة لتوفير المياه والاسترشاد في استعمالها، متابعًا إنه لابد أن يتم التعامل في الفترة الحالية بسياسة العجز المائي وتدريب المواطنين على الاسترشاد في الاستخدام في جميع الأماكن.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى أن أغلب حقول الدلتا يروون الأراضي الزراعية بالغمر، برغم أن الأراضي الزراعية بها يمكن أن تروي بالتنقيط والرش أو الري المحوري ما يوفر كميات المياه ويقلل استخدام السماد ويقلل تواجد الحشائش في التربة، مطالبًا التقليل من زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وأوضح أن المدن الجديدة التي تنشأ على السواحل سيكون اعتمادها على استهلاك المياه التي يتم تحليتها من البحر، مشيرًا إلى أهمية المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لإعادة استهلاكها مرة أخرى.

كان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى شدد على ضرورة توفير البيئة المناسبة لاستراتيجية المياه وذلك من خلال مصارحة الشعب المصرى بأن لدينا مشكلة وأزمة فى المياه بشكل عام وأننا قادرون على التعامل معها والتصدى لهذه الأزمة من خلال وضع مجموعة من الحلول، معلنا عن وجود مشروع قانون جديد بشأن الموارد المائية يجرم التعدى على نهر النيل والمجارى المائية، مشددا على ضرورة التوعية والتثقيف.

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