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الشناوي: السيد بدير أهم كاتب حوار في تاريخ السينما المصرية.. فيديو

الخميس 11/يناير/2018 - 11:13 م
صدى البلد
حازم عمرو
قال الناقد الفنى طارق الشناوي، إن السيد بدير أهم كاتب حوار فى تاريخ السينما المصرية.

وأضاف الشناوى، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر»، أن فيلم "الكيت كات" دخل التاريخ لأنه جمع بين النجاح الجماهيري والإبداع الفني.

وتابع أن "الخلية" و"هروب اضطرارى" أبرز فيلمين جماهيريين فى عام 2017 وفيلم "أخضر يابس" يمثل حالة إبداعية خاصة، وأن معظم المخرجين والممثلين الحاليين حصلوا على جوائز فى مهرجانات دولية.

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