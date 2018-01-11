إبراهيم عيسى يكشف سر اختيار الرئيس السادات حسنى مبارك نائبا له ..فيديو

كشف الإعلامى إبراهيم عيسى، سر اختيار الرئيس حسنى مبارك لحكم مصر، من قبل الرئيس الراحل أنور السادات، وقال إن الكاتب الراحل عبد الستار الطويلة، تحدث مع الرئيس الراحل عن هذا السر، فرد "السادات" قائلًا: "حسنى مبارك كان فى الجيش امبارح.. وبكرة يبقى مدنى.. وهو كله وطنية وإخلاص والشعب يقدر يشكله زى ما هو عاوز لأنه بيقدر يؤثر على الحاكم".



وأضاف عيسى، فى أولى حلقات "حوش عيسى" المذاع عبر فضائية ON E، أن الكاتب عبد الستار الطويلة سأل الرئيس السادات، عن خلفية حسنى مبارك السياسية فى ظل ظروف السياسة الحرجة آنذاك، فرد الرئيس الراحل بالقول: "هذه ميزة عظيمة، علشان يشرب نوعية الحكم الجديد"، أما صفات رئيس الجمهورية من وجهة نظر الرئيس الراحل أنور السادات، فهى، "لا يلعب، لا يسكر، ومتماسك ومستقيم للغاية، ومن العمل للمنزل، وليس له متعة فى حياته إلا أن يأكل جيدا، ويمارس الرياضة، ومنوفى".



وتابع إبراهيم عيسى، أن عبد الستار الطويلة، سأل الرئيس السادات، حول تعيين حسنى مبارك نائبا له بسبب أنه منوفى، فرد الراحل ضاحكا وقال: "انتو هتسمونها الجمهورية المنوفية المتحدة!؟ أنا صحيح بحب المنوفيين بس لا أعين واحدا من الشارع فى منصب معين لأنه منوفى!".

