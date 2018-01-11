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رياضة

أوروجواى تعلن عن برنامج استعدادتها لمواجهة مصر فى كأس العالم

الخميس 11/يناير/2018 - 11:11 م
صدى البلد
احمد سليمان
ذكرت تقارير صحفية أوروجويانية أن الاتحاد المحلى لكرة القدم عن برنامج استعدادات المنتخب الأول للمشاركة فى نهائيات بطولة كأس العالم المقررة فى روسيا صيف العام الحالى.

وأوقعت قرعة مونديال 2018 منتخب أوروجواى ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخب البلد المضيف روسيا بجانب كل من مصر والسعودية .

وسيخوض منتخب أوروجواي في العطلة الدولية بشهر مارس المقبل دورة ودية بالصين، يلعب فيها مع المنتخب الصيني، على أن يلاقي الفائز منهما نظيره الفائز من ويلز وجمهورية التشيك، والخاسر مع الخاسر.

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